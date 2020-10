Inter | Conte | “Shakhtar molto forte ma vogliamo fare una buona gara”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo il successo contro il Genoa, l'si imbarca per Kiev per affrontare lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata del Gruppo B di UEFA Champions League. Alla vigilia del match, in programma allo Stadio Olimpico di Kiev martedì 27 alle 18:55 (ora italiana), Antonioha risposto alle domande dei giornalisti collegati. "Lo Shakhtar è squadra, con giocatoribravi tecnicamente, veloci, bravi nelle ripartenze: non si arriva per caso atre gol al Real Madrid. Ci auguriamo diunagara e di mettere in pratica quello che abbiamo preparato. Rispetto al match di Europa League in agosto non si possonodei paragoni: è stata una partita nella quale siamo stati perfetti, sia in possesso che in non ...