Gattuso ha inviato un chiaro messaggio a De Laurentiis! Il patron saprà coglierlo?

massmazz1 : @realvarriale @juventusfc Sa molto di certificato medico inviato dal luogo di villeggiatura. Per Gattuso massimo rispetto. - JFCEx : #Gattuso dice che alle 7 erano prontissimi per partire per venire a Torino. #Agnelli ha detto che ADL gli avesse in…

Gennaro Gattuso, tuttavia, è anche un uomo vero. Ha già inviato un messaggio a distanza ad Aurelio De Laurentiis: "A me le clausole non piacciono, voglio sentirmi libero" . Il Napoli, se vorrà tenerlo ...

Ballando sotto le streghe

Vittoria col fiatone del Napoli a Benevento (2-1) nella terza partita della settimana e quattro vittorie su quattro in campionato col solo sfregio del “tavolino” pro Juventus. È stato un derby per nie ...

