Elisabetta Gregoraci verso la squalifica immediata: stavolta l’ha combinata grossa (Di lunedì 26 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci rischia la squalifica dopo aver eluso le telecamere per raccontare qualcosa a Pierpaolo Pretelli usando un messaggio in codice. La showgirl e l’ex velino di Striscia la Notizia sono sempre più affiatati, nonostante le difficoltà e le dichiarazioni della Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore ha dichiarato più volte di non voler iniziare una love story nella Casa durante le dirette, ma dopo ogni confronto ha sempre cercato di rassicurare Pierpaolo. Il motivo potrebbe essere proprio in quei messaggi in codice che, a quanto pare, sarebbero serviti a Elisabetta per spiegare al coinquilino qualcosa che non può dire di fronte alle telecamere. (Continua..) Una violazione del regolamento che, ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 26 ottobre 2020)rischia ladopo aver eluso le telecamere per raccontare qualcosa a Pierpaolo Pretelli usando un messaggio in codice. La showgirl e l’ex velino di Striscia la Notizia sono sempre più affiatati, nonostante le difficoltà e le dichiarazioni della. L’ex moglie di Flavio Briatore ha dichiarato più volte di non voler iniziare una love story nella Casa durante le dirette, ma dopo ogni confronto ha sempre cercato di rassicurare Pierpaolo. Il motivo potrebbe essere proprio in quei messaggi in codice che, a quanto pare, sarebbero serviti aper spiegare al coinquilino qualcosa che non può dire di fronte alle telecamere. (Continua..) Una violazione del regolamento che, ...

GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP il gesto di Elisabetta Gregoraci a Pretelli che non è piaciuto ai fan: 'Sei solo uno ze… - TaineSid : #gfvip TUTTO PILOTATO TUTTO CALCOLATO! Ecco xche Elisabetta Gregoraci deve rimanere ancora nella casa! Teatrini. SC… - mattino5 : Il racconto di Teresa Giulietti, la ghostwriter incaricata di scrivere un libro sulla vita di Elisabetta Gregoraci.… - slatgauta : facciamo una petizione per eliminare elisabetta gregoraci? no perchè non si sopporta, vogliamo cristiano malgioglio al suo posto ! #GFVIP - BeatriceBalbon1 : RT @slatgauta: Elisabetta Gregoraci che dopo 1 mese fa cadere la maschera di finto perbenismo e 'sì ma il mio aereo è più bello' 'sì ma io… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci: «Quando Nathan Falco mi ha detto: Mamma non andare (al Gf Vip)» Vanity Fair Italia Grande Fratello Vip: Stefano Bettarini

Ma soprattutto Bettarini ritroverà Elisabetta Gregoraci con cui ha lavorato a Buona Domenica (2006-2008) e con cui ha avuto una relazione segretissima, svelata da Davide Maggio nel corso di una ...

L'abbraccio fra Pierpaolo ed Elisabetta : "Godiamoci questi due giorni"

Dopo la fine della puntata Pierpaolo Pretelli, pur felice della permanenza nella Casa di Elisabetta Gregoraci, spinge per un nuovo chiarimento con la donna in merito alla presenza o meno di qualcuno c ...

Ma soprattutto Bettarini ritroverà Elisabetta Gregoraci con cui ha lavorato a Buona Domenica (2006-2008) e con cui ha avuto una relazione segretissima, svelata da Davide Maggio nel corso di una ...Dopo la fine della puntata Pierpaolo Pretelli, pur felice della permanenza nella Casa di Elisabetta Gregoraci, spinge per un nuovo chiarimento con la donna in merito alla presenza o meno di qualcuno c ...