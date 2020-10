Da oggi su canali Comune trasmesse in streaming conferenze Raggi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – Da oggi tutte le conferenze stampa in Campidoglio della sindaca Virginia Raggi saranno trasmesse costantemente in modalita’ streaming. È quanto prevede una circolare interna predisposta venerdi’ della scorsa settimana. Gli uffici sono gia’ al lavoro per rendere operativa questa modalita’ e a breve saranno comunicati link e modalita’ di iscrizione alle dirette. L’accreditamento per poter essere presenti alle conferenza stampa e’ riservato ad un massimo di 10 persone nel rispetto delle disposizioni e dei suggerimenti delle autorita’ sanitarie. Si predilige in ogni caso la modalita’ di partecipazione non in presenza attraverso la diretta streaming sui canali di Roma Capitale. Lo fa sapere in una nota ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – Datutte lestampa in Campidoglio della sindaca Virginiasarannocostantemente in modalita’. È quanto prevede una circolare interna predisposta venerdi’ della scorsa settimana. Gli uffici sono gia’ al lavoro per rendere operativa questa modalita’ e a breve saranno comunicati link e modalita’ di iscrizione alle dirette. L’accreditamento per poter essere presenti alle conferenza stampa e’ riservato ad un massimo di 10 persone nel rispetto delle disposizioni e dei suggerimenti delle autorita’ sanitarie. Si predilige in ogni caso la modalita’ di partecipazione non in presenza attraverso la direttasuidi Roma Capitale. Lo fa sapere in una nota ...

Canali e dispositivi finali: omnicanalità Sempre di più garantire ... Gli utenti si aspettano integrazioni perfette quando interagiscono con i loro dispositivi e in qualsiasi luogo. Ad oggi, solo ...

90 euro anziché 110 euro con uno sconto pari al 18% Gli acquisti si potranno effettuare attraverso i canali ufficiali Amazon, via web, tramite applicazione o utilizzando Alexa. Inoltre, la maggior ...

