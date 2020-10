Anche a Salerno la protesta dei ristoratori si fa più dura VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti- Nata pacificamente in piazza Amendola ieri sera ladeidisi è spaccata. Iniziata con un raduno in cui i manifestanti hanno potuto parlare dei propri disagi e delle proposte per superare le difficoltà, l’iniziativa ad un certo punto ha cambiato tono. L’esplosione di una bomba carta e poi come si vede chiaramente neluna parte di persone che decide di spostarsi dalla piazza e dirigersi verso sul quartiere Carmine, in via Laspro sede dell’abitazione del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il tutto sotto lo stretto controllo delle forze dell’ordine. Dalla parte più violenta delle manifestazioni ha preso le distanze l’associazione dei commercianti salernitani che ...