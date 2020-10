Silent Hill – Le voci sul reboot sembrano credibili (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono anni che i fan di Silent Hill aspettano un nuovo capitolo della serie, e stavolta le voci per un reboot sembrano promettenti. Pyramid Head, vera e propria mascotte della serie – Photo credits: webLa saga di Silent Hill, la celeberrima serie videoludica a tema horror psicologico, cominciò nel lontano 1999. Pubblicato da Konami senza molte pretese, il gioco si rivelò una sleeper hit e permise la produzione di altri capitoli della serie da parte di Team Silent. Scioltosi nel 2004 dopo il rilascio di Silent Hill 4: The Room, la saga ha cominciato una inesorabile discesa. I titoli pubblicati da aziende americane ed europee hanno avuto scarso successo e deluso i fan, e dal 2014, anno di rilascio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono anni che i fan diaspettano un nuovo capitolo della serie, e stavolta leper unpromettenti. Pyramid Head, vera e propria mascotte della serie – Photo credits: webLa saga di, la celeberrima serie videoludica a tema horror psicologico, cominciò nel lontano 1999. Pubblicato da Konami senza molte pretese, il gioco si rivelò una sleeper hit e permise la produzione di altri capitoli della serie da parte di Team. Scioltosi nel 2004 dopo il rilascio di4: The Room, la saga ha cominciato una inesorabile discesa. I titoli pubblicati da aziende americane ed europee hanno avuto scarso successo e deluso i fan, e dal 2014, anno di rilascio ...

La saga di Silent Hill, la celeberrima serie videoludica a tema horror psicologico, cominciò nel lontano 1999. Pubblicato da Konami senza molte pretese, il gioco si rivelò una sleeper hit e permise la ...

'Silent Hill sta per tornare'. I rumor sul nuovo gioco 'sono credibili' secondo un noto insider

Le voci che vorrebbero Sony al lavoro su un nuovo gioco di Silent Hill sarebbero "credibili" secondo l'insider Imran Khan. Parlando dell'ultimo episodio del podcast Kinda Funny, il conduttore Khan ha ...

Le voci che vorrebbero Sony al lavoro su un nuovo gioco di Silent Hill sarebbero "credibili" secondo l'insider Imran Khan. Parlando dell'ultimo episodio del podcast Kinda Funny, il conduttore Khan ha ...