PAGELLE Parma Spezia: Provedel c’è, Karamoh sprecone. Bene Agoumé VOTI (Di domenica 25 ottobre 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21: PAGELLE Parma Spezia Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Parma e Spezia, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Provedel FLOP: Karamoh VOTI Parma (4-3-1-2): Sepe 6; Grassi 6, Iacoponi 5,5, Gagliolo 7, Pezzella 6; Hernani 5,5 (53′ Cyprien 5,5), Brugman 6 (53′ Karamoh 5), Kurtic 6 (79′ Sohm SV); Kucka 6,5; Gervinho 5,5, Cornelius 6. All. Liverani Spezia (4-3-3): Provedel 7; Sala 5,5 (55′ Ferrer 5), Terzi 5, Chabot 7, Bastoni 6 (63′ Dell’Orco 6); Bartolomei 6,5, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP:(4-3-1-2): Sepe 6; Grassi 6, Iacoponi 5,5, Gagliolo 7, Pezzella 6; Hernani 5,5 (53′ Cyprien 5,5), Brugman 6 (53′5), Kurtic 6 (79′ Sohm SV); Kucka 6,5; Gervinho 5,5, Cornelius 6. All. Liverani(4-3-3):7; Sala 5,5 (55′ Ferrer 5), Terzi 5, Chabot 7, Bastoni 6 (63′ Dell’Orco 6); Bartolomei 6,5, ...

