Nuovo Dpcm Covid ufficiale, ristoranti e bar chiusi alle 18. Il provvedimento in vigore fino al 24 novembre (Di domenica 25 ottobre 2020) Conte ha firmato il Dpcm che entra in vigore lunedì. La domenica e i giorni festivi bar e ristoranti potranno dunque rimanere aperti (fino alle 18). Gli scienziati: «Sì allo spostamento tra Regioni» Leggi su corriere (Di domenica 25 ottobre 2020) Conte ha firmato ilche entra inlunedì. La domenica e i giorni festivi bar epotranno dunque rimanere aperti (18). Gli scienziati: «Sì allo spostamento tra Regioni»

