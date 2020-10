Napoli, una sala giochi chiusa ed un bar sanzionato (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera i poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno effettuato un controllo ad una sala giochi di via Ciccone ed hanno sanzionato il titolare con la chiusura dell’attività per cinque giorni poiché non ha rispettato l’orario di chiusura e non ha adottato le misure organizzative idonee per il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. Inoltre, personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale ha sanzionato in piazza Bagnoli il titolare di un bar per aver venduto alcolici da asporto oltre l’orario consentito. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ieri sera i poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno effettuato un controllo ad unadi via Ciccone ed hannoil titolare con la chiusura dell’attività per cinque giorni poiché non ha rispettato l’orario di chiusura e non ha adottato le misure organizzative idonee per il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. Inoltre, personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale hain piazza Bagnoli il titolare di un bar per aver venduto alcolici da asporto oltre l’orario consentito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

