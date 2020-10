Davide “Boosta” Dileo: Facile è il nuovo album, dal 30 ottobre 2020 (Di domenica 25 ottobre 2020) Davide “Boosta” Dileo, il tastierista e co-fondatore dei Subsonica, pubblicherà un nuovo album da solista, che sarà disponibile a partire dal prossimo 30 ottobre 2020, che si intitola Facile. Facile uscirà in formato CD, Vinile e su tutte le piattaforme digitali, per l’etichetta Warner Music Italy. Il nuovo album di Boosta è già disponibile in pre-order. Facile arriverà a circa quattro anni di distanza dal primo album da solista di Davide “Boosta” Dileo, dal titolo La stanza intelligente, album per il quale il tastierista dei Subsonica collaborò con tanti ... Leggi su soundsblog (Di domenica 25 ottobre 2020)“Boosta”, il tastierista e co-fondatore dei Subsonica, pubblicherà unda solista, che sarà disponibile a partire dal prossimo 30, che si intitolauscirà in formato CD, Vinile e su tutte le piattaforme digitali, per l’etichetta Warner Music Italy. Ildi Boosta è già disponibile in pre-order.arriverà a circa quattro anni di distanza dal primoda solista di“Boosta”, dal titolo La stanza intelligente,per il quale il tastierista dei Subsonica collaborò con tanti ...

