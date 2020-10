Coronavirus, nuovo record di contagi in Francia: 52.010 nuovi positivi in 24 ore. Ospedali in sofferenza (Di domenica 25 ottobre 2020) L’incremento di nuovi contagi rispetto a ieri è spaventoso. La Francia registra ancora un record negativo con 52.010 nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Si tratta della prima volta in assoluto che viene sfondato il tetto dei 50mila nuovi contagi in un paese europeo. Ieri – giornata contrassegnata anch’essa da un nuovo record – si contavano diverse migliaia di contagi in meno: 45.422 nuovi positivi, stando a quanto riportato dal sito del ministero della sanità pubblica francese. Il tasso di positività in Francia ha dunque raggiunto e superato ... Leggi su open.online (Di domenica 25 ottobre 2020) L’incremento dirispetto a ieri è spaventoso. Laregistra ancora unnegativo con 52.010alnelle ultime 24 ore. Si tratta della prima volta in assoluto che viene sfondato il tetto dei 50milain un paese europeo. Ieri – giornata contrassegnata anch’essa da un– si contavano diverse migliaia diin meno: 45.422, stando a quanto riportato dal sito del ministero della sanità pubblica francese. Il tasso dità inha dunque raggiunto e superato ...

La chiusura di cinema e teatri non piace a nessuno. I dati sui contagi dicono che sono tra i luoghi più sicuri e le ricadute sul settore rischiano di essere devastanti. Gli amministratori locali prote ...

Coronavirus: 21.273 nuovi casi nelle ultime 24 ore con 161.880 tamponi, 128 vittime che portano al totale a 37.338. In Veneto i nuovi positivi domenica 25 ottobre sono 1.468. In calo invece l'incremen ...

