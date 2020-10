Atp Colonia 2020: Zverev domina la finale con Schwartzman e trionfa (Di domenica 25 ottobre 2020) Alexander Zverev fa suo il titolo all’Atp di Colonia 2. Il tedesco conquista anche il secondo titolo sul cemento indoor in Germania: questa volta ha la meglio sull’argentino Diego Schwartzman con lo score di 6-2 6-1 in poco più di un’ora. Zverev aveva sconfitto Sinner in semifinale, aggiudicandosi anche lo scorso torneo disputato a Colonia la scorsa settimana. Passi in avanti importanti dal punto di vista del gioco per ‘Sascha’ che si avvicina nel migliore dei modi al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Alexanderfa suo il titolo all’Atp di2. Il tedesco conquista anche il secondo titolo sul cemento indoor in Germania: questa volta ha la meglio sull’argentino Diegocon lo score di 6-2 6-1 in poco più di un’ora.aveva sconfitto Sinner in semi, aggiudicandosi anche lo scorso torneo disputato ala scorsa settimana. Passi in avanti importanti dal punto di vista del gioco per ‘Sascha’ che si avvicina nel migliore dei modi al Masters 1000 di Parigi-Bercy.

