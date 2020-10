Rivolta a Napoli. De Luca per il pugno duro (Di sabato 24 ottobre 2020) Il governatore Vincenzo De Luca vuole il pugno duro contro i faturi della Rivolta a Napoli. “Si è assistito a uno spettacolo indegno di violenza e di guerriglia urbana organizzata, che nulla ha da spartire con le categorie sociali”, scrive il governatore della Campania Vincenzo De Luca sugli scontri a Napoli. “Nel nostro territorio si applicavano le stesse ordinanze disposte a Milano e a Roma – aggiunge -. E mentre a Milano e Roma le città erano deserte, a Napoli c’erano violenze e vandalismo. Si va avanti con il rigore”. La Digos ha effettuato due arresti per gli scontri tra forze dell’ordine e manifestanti verificatisi nella tarda serata di venerdì a Napoli durante le ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 24 ottobre 2020) Il governatore Vincenzo Devuole ilcontro i faturi della. “Si è assistito a uno spettacolo indegno di violenza e di guerriglia urbana organizzata, che nulla ha da spartire con le categorie sociali”, scrive il governatore della Campania Vincenzo Desugli scontri a. “Nel nostro territorio si applicavano le stesse ordinanze disposte a Milano e a Roma – aggiunge -. E mentre a Milano e Roma le città erano deserte, ac’erano violenze e vandalismo. Si va avanti con il rigore”. La Digos ha effettuato due arresti per gli scontri tra forze dell’ordine e manifestanti verificatisi nella tarda serata di venerdì adurante le ...

fanpage : ?? Ultim'ora Parte la rivolta a Napoli, in centinaia in strada contro il coprifuoco. Le immagini dal centro della ci… - Adnkronos : Forza Nuova: 'Noi in strada a Roma, da Napoli partita la rivolta' - Agenzia_Italia : Coprifuoco e forse lockdown, a Napoli esplode la rivolta - molaasinaria : RT @Adnkronos: Forza Nuova: 'Noi in strada a Roma, da Napoli partita la rivolta' - angian_human : RT @BentivogliMarco: Immancabili molti giornali online a chiamare 'rivolta' un'operazione organizzata da fascisti e camorra. leggete il c… -