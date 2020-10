Piove negli alloggi della caserma Via al progetto di ristrutturazione (Di sabato 24 ottobre 2020) di Amanzio Possenti Nell'ambito della manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, l'amministrazione comunale rivolge ora la sua attenzione alla caserma del comando compagnia carabinieri. La ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 ottobre 2020) di Amanzio Possenti Nell'ambitomanutenzione straordinaria degli edifici pubblici, l'amministrazione comunale rivolge ora la sua attenzione alladel comando compagnia carabinieri. La ...

Nell’ambito della manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, l’amministrazione comunale rivolge ora la sua attenzione alla caserma del comando compagnia carabinieri. La giunta ha approvato ier ...

Piovono 205mila euro sulla cultura

Il Comune ha stanziato 205mila euro da assegnare a 36 progetti, selezionati all’interno del bando "Cultura #Re2021 La cultura non sarà al suo posto", ampliando l’investimento (che lo scorso anno ammon ...

