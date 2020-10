LIVE MotoGP, GP Teruel 2020 in DIRETTA: scatta la FP3 alle 10.55. Caccia alla Q2, Dovizioso ci prova (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 Ormai è tutto pronto, cinque minuti al semaforo verde. 10.48 Sembra che la coppia di medie sia la scelta ottimale, anche se qualcuno sta valutando la soft al posteriore o all’anteriore. 10.46 In questa mattinata sarà importante anche provare le gomme e capire la giusta mescola per la gara. 10.44 Ricordiamo la classifica del Mondiale: Mir conduce con 121 punti, Quartararo a -6, Vinales a -12, Dovizioso a -15. 10.42 Va segnalato che si corre col sole, le temperature sono in aumento. 10.40 Quindici minuti all’inizio della FP3 della MotoGP. Intanto si sono concluse le prove libere 3 della Moto3. 10.38 Ieri hanno convinto anche con le Suzuki. Joan Mir (leader del Mondiale) e Alex Rins (vincitore settimana scorsa su questo circuito) ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50 Ormai è tutto pronto, cinque minuti al semaforo verde. 10.48 Sembra che la coppia di medie sia la scelta ottimale, anche se qualcuno sta valutando la soft al posteriore o all’anteriore. 10.46 In questa mattinata sarà importante anchere le gomme e capire la giusta mescola per la gara. 10.44 Ricordiamo la classifica del Mondiale: Mir conduce con 121 punti, Quartararo a -6, Vinales a -12,a -15. 10.42 Va segnalato che si corre col sole, le temperature sono in aumento. 10.40 Quindici minuti all’inizio della FP3 della. Intanto si sono concluse le prove libere 3 della Moto3. 10.38 Ieri hanno convinto anche con le Suzuki. Joan Mir (leader del Mondiale) e Alex Rins (vincitore settimana scorsa su questo circuito) ...

