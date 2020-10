Lazio-Bologna, programma e telecronisti Dazn Serie A 2020/2021 (Di sabato 24 ottobre 2020) Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Bologna, match della quinta giornata di Serie A 2020/2021.Tutto pronto all’Olimpico per questa sfida tra due squadre reduci da una brutta sconfitta in campionato, anche se nel frattempo i padroni di casa hanno brillato in Champions League dando nuovo slancio a questo avvio di stagione. Chi la spunterà? Calcio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 24 ottobre. Lazio-Bologna sarà visibile in esclusiva su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Donati. Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Ile isudi, match della quinta giornata di.Tutto pronto all’Olimpico per questa sfida tra due squadre reduci da una brutta sconfitta in campionato, anche se nel frattempo i padroni di casa hanno brillato in Champions League dando nuovo slancio a questo avvio di stagione. Chi la spunterà? Calcio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 24 ottobre.sarà visibile in esclusiva sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Donati.

LALAZIOMIA : Luis Alberto sprona la Lazio: “Con il Bologna match difficile, ma servono i tre punti per muovere la classifica”… - 1000Cuori : ?????? La presentazione della #Lazio di Simone #Inzaghi. Pregi e difetti dei biancocelesti dopo il primo mese della st… - acido_l : Lazio pre o post quarantena? In una settimana la verità #LazioBologna - JoeVasapollo : RT @OfficialSSLazio: ???? È online il match program di #LazioBologna! All'interno l'intervista esclusiva a @10_luisalberto e tanto altro ?? Q… - Dalla_SerieA : Lazio-Bologna, Inzaghi: 'Voglio la squadra vista in Champions' - -