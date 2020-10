Ipotesi coprifuoco nazionale, chiusura di bar e ristoranti alle 18: Conte accelera per il nuovo Dpcm (Di sabato 24 ottobre 2020) Un'accelerazione per una stretta nazionale, forse gi nel weekend . Non solo la richiesta sempre pi pressante che arriva dagli scienziati, dal ministro della Salute, dal Pd. Ma la decisione che il ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 24 ottobre 2020) Un'zione per una stretta, forse gi nel weekend . Non solo la richiesta sempre pi pressante che arriva dagli scienziati, dal ministro della Salute, dal Pd. Ma la decisione che il ...

lorepregliasco : Conte accelera dpcm, tra ipotesi coprifuoco alle 18 (ANSA)

L’ipotesi è quella del blocco dei movimenti ... che si allaccia inscindibilmente al coprifuoco. Sempre secondo quel che riporta Repubblica, il Pd vorrebbe fissare l’inizio del coprifuoco ...

La strategia è chiara: attendere ancora qualche giorno per poi e procedere per gradi. Mentre, come ricostruisce la Repubblica si fa avanti l’ipotesi di un coprifuoco esteso a tutta Italia, anticipato ...

