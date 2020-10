FORMAZIONI UFFICIALI Atalanta Sampdoria | le scelte degli allenatori

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ecco leper il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramentidi, match valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-4-1-2): Sportiello; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Depaoli, Pasalic, de Roon, Mojica; Gomez; Ilicic, Lammers. Allenatore: Gasperini.(4-4-2): Audero; Bereszysnki, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. Allenatore: Ranieri. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : FORMAZIONI UFFICIALI

Pronti via ed è già derby per la Roma Primavera. Dopo appena 4 giornate il torneo vedrà scontrarsi le due squadre della capitale, separate in classifica da 6 punti. La Roma arriva al match con tutti i ...Diretta Monza Chievo: streaming video tv del match valevole per la quinta giornata d'andata del campionato di Serie B ...