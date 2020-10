Coronavirus, controlli nel Pavese: 10 persone sanzionate e 3 attività chiuse (Di sabato 24 ottobre 2020) Pavia, 24 ottobre 2020 - Il totale delle persone controllate è di 3.059, con 9 sanzioni . Ma c'è anche una denuncia per inosservanza del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione perché in ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 ottobre 2020) Pavia, 24 ottobre 2020 - Il totale dellecontrollate è di 3.059, con 9 sanzioni . Ma c'è anche una denuncia per inosservanza del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione perché in ...

RegioneER : Coronavirus, in Emilia-Romagna su 16.179 tamponi 889 i nuovi positivi, 486 asintomatici da controlli regionali. 224… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, controlli dei Nas in palestre e piscine in tutta Italia #coronavirus - fattoquotidiano : COVID: LA SITUAZIONE IN ITALIA 'C'è accelerazione ma non crescita esponenziale', leggete cosa dice il presidente de… - TgrRai : RT @TgrVeneto: Primo fine settimana con le nuove disposizioni anti Covid. Nel complesso le norme vengono rispettate. #IoSeguoTgr #Coronavi… - monicascapin77 : RT @TgrVeneto: Primo fine settimana con le nuove disposizioni anti Covid. Nel complesso le norme vengono rispettate. #IoSeguoTgr #Coronavi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus controlli Coronavirus, controlli a tappeto degli agenti a Palermo, il Tenente: «Movida controllata» Mondopalermo.it Coronavirus. Inter, Hakimi negativo anche al secondo tampone

L'esterno dell'Inter, dopo la positività riscontrata dai controlli Uefa prima della partita contro il Borussia Moenchengladbach, è stato sottoposto a due test che hanno dato entrambi esito negativo.

La Slovenia chiude i confini da lunedì, Fvg in zona rossa

per l’aggravarsi dell’epidemia da Covid-19, un nuovo regime di controlli ai confini di Stato. Il Friuli Venezia Giulia è una tra le 14 regioni italiane considerate zona rossa, per cui a ...

L'esterno dell'Inter, dopo la positività riscontrata dai controlli Uefa prima della partita contro il Borussia Moenchengladbach, è stato sottoposto a due test che hanno dato entrambi esito negativo.per l’aggravarsi dell’epidemia da Covid-19, un nuovo regime di controlli ai confini di Stato. Il Friuli Venezia Giulia è una tra le 14 regioni italiane considerate zona rossa, per cui a ...