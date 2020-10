Biodiversità in Italia, WWF: “Oltre la metà delle specie e l’89% degli habitat sono protetti da Direttive UE in cattivo stato” (Di sabato 24 ottobre 2020) Il nostro territorio naturale è frammentato con popolazioni animali isolate, più simile a un puzzle smontato dove l’immagine nel suo insieme continua a perdersi. I dati elaborati dal WWF nel dossier “La biodiversità in Italia: status e minacce” sulla base del report dell’Agenzia Europea dell’Ambiente sono allarmanti: oltre la metà delle specie protette dalle Direttive Natura sono in cattivo stato di conservazione, che sale all’89% per gli habitat tutelati. L’assedio alla natura non ci permette di raggiungere gli obiettivi di conservazione previsti per il 2020. Eppure la biodiversità, ovvero la ricchezza e la varietà delle specie ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) Il nostro territorio naturale è frammentato con popolazioni animali isolate, più simile a un puzzle smontato dove l’immagine nel suo insieme continua a perdersi. I dati elaborati dal WWF nel dossier “La biodiversità in: status e minacce” sulla base del report dell’Agenzia Europea dell’Ambienteallarmanti: oltre la metàprotette dalleNaturainstato di conservazione, che sale all’89% per glitutelati. L’assedio alla natura non ci permette di raggiungere gli obiettivi di conservazione previsti per il 2020. Eppure la biodiversità, ovvero la ricchezza e la varietà...

