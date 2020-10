Viabilità Roma Regione Lazio del 23-10-2020 ore 07:30 (Di venerdì 23 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 23 OTTOBRE 2020 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALL’A24: SUL TRATTO URBANO CODE PER TRAFFICOP INTENSO TRA FIORENTINI E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE TRA TORRENOVA E IL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE DELL’EUR RALLENTAMENTI SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RICORDIAMO CHE PER LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO OGGI SARANNO A RISCHIO LE CORSE DI BUS, TRAM, METROPOLITANE E DELLE FERROVIE Roma VITERBO, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 23 OTTOBREORE 07.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALL’A24: SUL TRATTO URBANO CODE PER TRAFFICOP INTENSO TRA FIORENTINI E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA DIRAMAZIONESUD CODE TRA TORRENOVA E IL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE DELL’EUR RALLENTAMENTI SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RICORDIAMO CHE PER LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO OGGI SARANNO A RISCHIO LE CORSE DI BUS, TRAM, METROPOLITANE E DELLE FERROVIEVITERBO, ...

