Venerato: “Rinnovo Gattuso, incontro decisivo prima di Natale, eliminate le clausole” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Venerato sul rinnovo di Gattuso parla di ottimismo, l'incontro decisivo ci sarà prima di Natale, sono state eliminate le clausole, la durata 2 o 3 anni L'articolo Venerato: “Rinnovo Gattuso, incontro decisivo prima di Natale, eliminate le clausole” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 23 ottobre 2020)sul rinnovo diparla di ottimismo, l'ci saràdi, sono statele clausole, la durata 2 o 3 anni L'articolo: “Rinnovodile clausole” proviene da ForzAzzurri.net.

infoitsport : Venerato: “Il rinnovo di Gattuso andava definito già a Capri” - sscalcionapoli1 : Rinnovo Gattuso, Venerato: 'Andava fatto tempo fa, Rino non è attaccato ai soldi...' #calciomercato - cn1926it : #Venerato: “Il rinnovo di #Gattuso andava definito già a #Capri” - MondoNapoli : RAI, Venerato: 'Rinnovo Gattuso? Ringhio è un'eccezione, non pensa ai soldi' - - ilnapolionline : Ciro Venerato: 'Il Chelsea apre alla cessione di Emerson Palmieri a Gennaio. Gattuso? Non mettiamo 'paletti' per il… -