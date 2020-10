Torna l’ora solare: domani lancette indietro di un’ora (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tornerà domani notte, tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, l’ora solare. Alle 3.00 di notte di domenica, infatti, le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, Tornando quindi sulle 2.00. Il lato negativo, come tutti gli anni, è che le giornate saranno più corte, dato che il sole tramonterà un’ora prima. Ma guardiamo il lato positivo… almeno domani si dormirà un’ora in più! Torna l’ora solare: domani lancette indietro di un’ora su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tornerànotte, tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, l’ora. Alle 3.00 di notte di domenica, infatti, ledovranno essere spostatedi un’ora,ndo quindi sulle 2.00. Il lato negativo, come tutti gli anni, è che le giornate saranno più corte, dato che il sole tramonterà un’ora prima. Ma guardiamo il lato positivo… almenosi dormirà un’ora in più!l’oradi un’ora su Il Corriere della Città.

fattoquotidiano : 'LE PERSONE SI INFETTANO IN FILA PER I TEST' “Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è ch… - SkyTG24 : Tra il 24 e il 25 ottobre torna l’ora solare, forse per l'ultima volta - fanpage : Torna l'ora legale, potrebbe essere l'ultima volta - r3damant1a : RT @ComunediTrieste: Torna l'Ora Solare Ricordatevi che la notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, cambia l'ora e torna l'ora solare, s… - maplewhite1912 : RT @igorghigo: Torna l'ora solare, spostare le lancette indietro. Per me il 1987 va bene -

Ultime Notizie dalla rete : Torna l’ora Artprice by Artmarket.com: La situazione del mercato della Street Art nel mondo Fortune Italia