Torino, trasmittente e suggeritore per superare l’esame per patente di guida. Le intercettazioni: “Devo accendere il quadro, che cos’è?” (Di venerdì 23 ottobre 2020) La polizia ha scoperto a Torino due organizzazioni criminali che aiutavano cittadini cinesi, a completo digiuno della lingua italiana e delle norme del Codice della strada, a conseguire l’esame per la patente di guida. Nove le persone destinatarie di misure cautelari, delle quali due in carcere. La complessa operazione, battezzata ‘via della seta’ e coordinata dal pm Elisa Buffa della Procura di Torino, si è avvalsa della collaborazione della Motorizzazione civile. Le prime indagini nel novembre 2018, quando agenti della polizia stradale sorpresero un cittadino cinese che sosteneva l’esame con un cellulare e un trasmettitore nascosti tra gli indumenti e sotto una parrucca. In questo modo il candidato riceveva le risposte da una persona all’esterno della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) La polizia ha scoperto adue organizzazioni criminali che aiutavano cittadini cinesi, a completo digiuno della lingua italiana e delle norme del Codice della strada, a conseguire l’esame per ladi. Nove le persone destinatarie di misure cautelari, delle quali due in carcere. La complessa operazione, battezzata ‘via della seta’ e coordinata dal pm Elisa Buffa della Procura di, si è avvalsa della collaborazione della Motorizzazione civile. Le prime indagini nel novembre 2018, quando agenti della polizia stradale sorpresero un cittadino cinese che sosteneva l’esame con un cellulare e un trasmettitore nascosti tra gli indumenti e sotto una parrucca. In questo modo il candidato riceveva le risposte da una persona all’esterno della ...

ilfattovideo : Torino, trasmittente e suggeritore per superare l’esame per patente di guida. Le intercettazioni: “Devo accendere i… - Ansa_Piemonte : Cellulare e trasmittente per superare esame patente, arresti. Smantellate organizzazioni a Torino, favorivano citta… - UnioneSarda : Cellulare e trasmittente per superare l'esame della patente, arresti a #Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Torino trasmittente Torino, trasmittente e suggeritore per superare l’esame per patente di guida Il Fatto Quotidiano Trasmittente per superare esame, fino a 7.000 euro a patente INTERCETTAZIONI

23 ottobre, 15:03 Italia Trasmittente per superare esame, fino a 7.000 euro a patente INTERCETTAZIONI. A Torino 9 arresti, favorivano cinesi nelle prove teoriche e pratiche ...

Cellulare e trasmittente per superare esame patente, arresti

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - La polizia ha scoperto a Torino due organizzazioni criminali che aiutavano cittadini cinesi, a completo digiuno della lingua italiana e delle norme del Codice della Strada, a ...

23 ottobre, 15:03 Italia Trasmittente per superare esame, fino a 7.000 euro a patente INTERCETTAZIONI. A Torino 9 arresti, favorivano cinesi nelle prove teoriche e pratiche ...(ANSA) - TORINO, 23 OTT - La polizia ha scoperto a Torino due organizzazioni criminali che aiutavano cittadini cinesi, a completo digiuno della lingua italiana e delle norme del Codice della Strada, a ...