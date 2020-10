Sacchi: «Inter, meritavi di più. Juventus presto al top» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Arrigo Sacchi ha commentato sulle pagine della Gazzetta dello Sport le prestazioni offerte in Champions League da Inter e Juventus Arrigo Sacchi ha commentato sulle pagine della Gazzetta dello Sport le prestazioni offerte in Champions League da Inter e Juventus. Inter – «Peccato, avrebbe meritato di più. L’Inter di Antonio Conte ha pareggiato con il forte Borussia Mönchengladbach. Avrebbe meritato la vittoria, la squadra ancora non riesce ad avere una concentrazione per tutti i 90 minuti. I due gol dei tedeschi sono un regalo dell’Inter, un rigore che si poteva evitare e una mancanza di copertura che ha permesso il secondo gol. La volontà e il gioco sono ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Arrigoha commentato sulle pagine della Gazzetta dello Sport le prestazioni offerte in Champions League daArrigoha commentato sulle pagine della Gazzetta dello Sport le prestazioni offerte in Champions League da– «Peccato, avrebbe meritato di più. L’di Antonio Conte ha pareggiato con il forte Borussia Mönchengladbach. Avrebbe meritato la vittoria, la squadra ancora non riesce ad avere una concentrazione per tutti i 90 minuti. I due gol dei tedeschi sono un regalo dell’, un rigore che si poteva evitare e una mancanza di copertura che ha permesso il secondo gol. La volontà e il gioco sono ...

Gioco e volontà: Conte migliora. E Pirlo mostra coraggio e stile

Note positive dalla prima giornata di Champions per le squadre italiane. E l'Atalanta conferma che anche piccoli club con piccoli bilanci possono giocare da protagonisti ...

