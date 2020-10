Proteste a Napoli contro le restrizioni volute da De Luca (Di sabato 24 ottobre 2020) Scatta la protesta a Napoli contro le restrizioni imposte dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Centinaia di persone si sono infatti radunate nel capoluogo campano, davanti alla sede dell’Università Orientale, per protestare contro il coprifuoco e la prospettiva sempre più vicina di un nuovo lockdown. LEGGI ANCHE > Perché De Luca ha aspettato 14 giorni prima di chiedere il lockdown della Campania? Protesta a Napoli, striscioni contro De Luca e Conte La protesta a Napoli arriva dopo che in mattinata il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca aveva avvertito che, secondo lui, “è indispensabile decidere subito il ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 24 ottobre 2020) Scatta la protesta aleimposte dal governatore della Campania, Vincenzo De. Centinaia di persone si sono infatti radunate nel capoluogo campano, davanti alla sede dell’Università Orientale, per protestareil coprifuoco e la prospettiva sempre più vicina di un nuovo lockdown. LEGGI ANCHE > Perché Deha aspettato 14 giorni prima di chiedere il lockdown della Campania? Protesta a, striscioniDee Conte La protesta aarriva dopo che in mattinata il presidente della Regione Campania, Vincenzo Deaveva avvertito che, secondo lui, “è indispensabile decidere subito il ...

Corriere : Napoli, proteste e forte tensioni in piazza contro il coprifuoco - Tg3web : ?? Scontri a Napoli durante le proteste contro il #coprifuoco - IlContiAndrea : Solidarietà al collega @paolofratter per l’aggressione subita a #Napoli dove sono in corso proteste contro il… - BambooBarbara : RT @barison_andrea: Le proteste, tutte le proteste, sono lecite. Ma quello che sto vedendo a Napoli non mi piace proprio. È un attimo passa… - caribbeanblue : RT @deveraun_seraun: Quando manca il pane, o c’è il rischio che manchi di nuovo, l’idea del virus non spaventa più nessuno. Non liquiderei… -