Perché il mondo ha sempre più fame di Acciaio e un’ex Ilva risanata la può saziare

(Di venerdì 23 ottobre 2020) È un elemento ancora cruciale per la crescita economica. E la nostra fabbrica più tormentata ha comunque una produzione strategica per Italia e Europa. Riuscirà la politica a cogliere l'occasione di un rilancio? Perché non cacciate ArcelorMittal, presidente?». È lunedì 12 ottobre: Giuseppe Conte, in visita a Taranto, risponde alle domande di un gruppo di giornalisti. Tra questi, protagonista di un battibecco con il premier, si fa notare un cronista locale che definisce la multinazionale dell'«il mostro che uccide». Niente di nuovo: è l'ennesima dimostrazione delle profonda ostilità che un parte della città nutre verso lo stabilimento ex-ora governato dalla ArcelorMittal.C'è chi sogna una Taranto che vive solo di turismo e cozze e chi invece immagina una ...