L'aria che tira non va in onda: un caso di coronavirus nella redazione del programma di Myrta Merlino? (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gli spettatori fedeli de L'Aria Che tira si stanno domandando per quale motivo il programma non è andato in onda oggi. Secondo alcune indiscrezioni sembra che un caso di coronavirus nella redazione del programma televisivo di La7, condotto da Myrta Merlino, abbia costretto l'azienda ad un improvviso stop. Al posto del programma, fino all 11.30 è andato in onda Coffee Break, per poi proseguire con L'Aria che tira – Diario. Uno stop improvviso che fa pensare subito ad un possibile caso di Covid: la trasmissione non è andata in onda "per permettere i dovuti controlli sanitari".

