GF Vip, Elisabetta Gregoraci scrive a Pierpaolo: "Pensami, io lo faccio sempre"

Continua il tira e molla tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. I due inquilini continuano ad allontanarsi e riavvicinarsi, tra litigi e chiarimenti, senza rendere chiaro al pubblico il loro reale rapporto. Stasera nuovi colpi di scena, con una lettera speciale per Pierpaolo da parte della conduttrice.

Elisabetta e Pierpaolo tra litigi e riavvicinamenti

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli continuano a far 'impazzire' Alfonso Signorini e il pubblico del reality. Fra i due i tira e molla sono molteplici e, se un giorno sono lontanissimi e non parlano per tutto il tempo, il giorno dopo si sono già riavvicinati. Tanti litigi, tante incomprensioni, ma anche un grande affetto reciproco ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Elisabetta GF Vip, Elisabetta Gregoraci scrive a Pierpaolo: “Pensami, io lo faccio sempre”

GF Vip, Elisabetta scrive una lettera a Pierpaolo, poi lo gela: “Penso a un uomo, ma non è lui”

