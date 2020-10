Digital Movie Days. 120 titoli scontati on line fino al 2 novembre (Di venerdì 23 ottobre 2020) Digital Movie Days. Da oggi 23 ottobre fino al 2 novembre si troveranno online su diverse piattaforme 120 titoli di film scontati Torna per la terza edizione l’iniziativa Digital Movie Days, fortemente voluta da UNIVIDEO, Unione Italiana Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online. Questa “celebrazione” della diffusione del materiale Digitale sul web verrà portata avanti … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 23 ottobre 2020). Da oggi 23 ottobreal 2si troveranno onsu diverse piattaforme 120di filmTorna per la terza edizione l’iniziativa, fortemente voluta da UNIVIDEO, Unione Italiana Editoria Audiovisiva Mediai e On. Questa “celebrazione” della diffusione del materialee sul web verrà portata avanti … L'articolo proviene da YesLife.it.

Nella terza edizione della "festa" del digitale, 120 titoli in vendita sulle piattaforme online a 4,99 euro. L'iniziativa promossa da Univideo in collaborazione con Apple Tv, CG Digital, Chili, TheFil ...

I Film rappresentano il contenuto audiovisivo più cercato e fruito dagli italiani: secondo i dati rilevati da GfK Italia per Univideo, sono stati il genere on demand più visto durante il lockdown, sup ...

Nella terza edizione della "festa" del digitale, 120 titoli in vendita sulle piattaforme online a 4,99 euro. L'iniziativa promossa da Univideo in collaborazione con Apple Tv, CG Digital, Chili, TheFil ...I Film rappresentano il contenuto audiovisivo più cercato e fruito dagli italiani: secondo i dati rilevati da GfK Italia per Univideo, sono stati il genere on demand più visto durante il lockdown, sup ...