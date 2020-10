Covid, Ranieri Guerra: “Il lockdown provocherebbe rivolte armate: evitiamolo” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Covid, Ranieri Guerra: “Evitare lockdown, provocherebbe rivolte armate” “Dobbiamo evitare un nuovo lockdown generalizzato perché provocherebbe rivolte armate”: è l’opinione di Ranieri Guerra, rappresentante dell’Organizzazione mondiale della sanità nel Comitato tecnico scientifico, intervistato da Il Fatto Quotidiano. “Le persone – ha continuato – sono state sfinite dai tre mesi di lockdown. Purtroppo poi in estate hanno abbassato troppo la guardia incoraggiate anche da colleghi che non capisco bene che lavoro facciano. Adesso bisogna, però, fare ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020): “Evitare” “Dobbiamo evitare un nuovogeneralizzato perché”: è l’opinione di, rappresentante dell’Organizzazione mondiale della sanità nel Comitato tecnico scientifico, intervistato da Il Fatto Quotidiano. “Le persone – ha continuato – sono state sfinite dai tre mesi di. Purtroppo poi in estate hanno abbassato troppo la guardia incoraggiate anche da colleghi che non capisco bene che lavoro facciano. Adesso bisogna, però, fare ...

