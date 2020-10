Coronavirus | aumenta il numero dei contagiati a Contursi Terme

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Sale a dodici ilcomplessivo di persone risultate positive al tampone per la ricerca del covid19 a. Il dato è aggiornato a ieri sera, quando l’Asl di Salerno ha comunicato al sindaco della cittadina termale, la positività di due cittadini, entrambi entrati in contatto diretto nei giorni scorsi con due pazienti positivi al covid. Alta l’attenzione anche negli altri comuni del cratere salernitano dove i contagi si attestano complessivamente a 9 casi a San Gregorio Magno, 3 a Palomonte (dove un cittadino è ricoverato presso l’ospedale “Da Procida” di Salerno), 3 a Oliveto Citra, 2 a Buccino, uno a Colliano e uno a Ricigliano. Buone notizie ...

mirddyn_rm : RT @SchiaviAlex: 14 giorni dal demenziale OBBLIGO #museruole ed il presunto contagio aumenta inesorabile ,,, magari con un palo in culo dim… - Notiziedi_it : Coronavirus: Calderone (consulenti del lavoro), ‘con chiusure aumenta incertezza’ - MariaRo99325323 : @GiusPecoraro Il coronavirus che aumenta - vivere_sardegna : Coronavirus, la Prefettura aumenta i controlli sulla movida nel Cagliaritano - cagliaripad : Coronavirus, la Prefettura aumenta i controlli sulla movida nel Cagliaritano -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumenta

Il fondo è regionale per "sostenere la pratica sportiva e motoria e contrastare l’aumento della sedentarietà determinato dall’emergenza covid-19". Il contributo complessivo ricevuto dal Comune di ..."Trasmissione comunitaria diffusa, cluster non più distinti tra loro, nuovi casi non correlati a catene di trasmissione note, pressione sostenuta per i ...