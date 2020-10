Colpito da un masso sull'A1, grave il consigliere Barcaiuolo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Francesco Giubilei Un masso si è staccato dall'autostrada A1 colpendo il veicolo su cui viaggiava il consigliere regionale Michele Barcaiuolo che è ricoverato in terapia intensiva Viaggiare nelle autostrade italiane diventa ogni giorno più pericoloso e la tragedia del ponte Morandi di Genova sembra non essere un caso isolato a giudicare dall’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì sull’autostrada A1 all’altezza di Modena. Un grosso masso si è staccato all’improvviso dalla strada, probabilmente sollevato dal passaggio di un camion, colpendo una macchina di passaggio con tre persone a bordo tra cui il consigliere regionale ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Francesco Giubilei Unsi &e; staccato dall'autostrada A1 colpendo il veicolo su cui viaggiava ilregionale Micheleche &e; ricoverato in terapia intensiva Viaggiare nelle autostrade italiane diventa ogni giorno pi&u; pericoloso e la tragedia del ponte Morandi di Genova sembra non essere un caso isolato a giudicare dall’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di gioved&i’autostrada A1 all’altezza di Modena. Un grossosi &e; staccato all’improvviso dalla strada, probabilmente sollevato dal passaggio di un camion, colpendo una macchina di passaggio con tre persone a bordo tra cui ilregionale ...

