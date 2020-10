Cancellazione dei voli, ora è possibile chiedere il rimborso (Di venerdì 23 ottobre 2020) Antitrust su Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama: ora è possibile ottenere il rimborso per i voli cancellati. L’Antitrust comunica che in caso di Cancellazione dei voli Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama offrono ai propri clienti la possibilità di ricevere il rimborso al posto del tanto discusso voucher, che ha scatenato diverse polemiche a livello europeo soprattutto durante la fase dura dell’emergenza coronavirus, quando i voli cancellati hanno raggiunto una percentuale elevatissima, lasciando a terra i viaggiatori, tra l’altro costretti a rimanere a casa a causa del lockdown. Fonte foto: https://www.facebook.com/Ryanair-103124671246345/Antitrust, in caso di Cancellazione dei voli ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Antitrust su Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama: ora èottenere ilper icancellati. L’Antitrust comunica che in caso dideiRyanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama offrono ai propri clienti la possibilità di ricevere ilal posto del tanto discusso voucher, che ha scatenato diverse polemiche a livello europeo soprattutto durante la fase dura dell’emergenza coronavirus, quando icancellati hanno raggiunto una percentuale elevatissima, lasciando a terra i viaggiatori, tra l’altro costretti a rimanere a casa a causa del lockdown. Fonte foto: https://www.facebook.com/Ryanair-103124671246345/Antitrust, in caso didei...

