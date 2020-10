Brunate, per il pm l'aggressore con la mannaia "non è imputabile" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Brunate, Como,, 23 ottobre 2020 - Li aveva bloccati in mezzo alla strada, alle 2,30 del 20 luglio, armato di una mannaia . Uscito dal buio, senza conoscerli, aveva iniziato a colpire l'auto, una Mini ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 23 ottobre 2020), Como,, 23 ottobre 2020 - Li aveva bloccati in mezzo alla strada, alle 2,30 del 20 luglio, armato di una. Uscito dal buio, senza conoscerli, aveva iniziato a colpire l'auto, una Mini ...

ildelfinogiulio : RT @Cr1st14nM3s14n0: Mi spiace Adriana abbiamo già raccolto 12 miliardi per comprare Cupertino e spostarla a Brunate (Giulio non ce la face… - LaCiuraRaffaele : RT @Cr1st14nM3s14n0: Mi spiace Adriana abbiamo già raccolto 12 miliardi per comprare Cupertino e spostarla a Brunate (Giulio non ce la face… - Cr1st14nM3s14n0 : Mi spiace Adriana abbiamo già raccolto 12 miliardi per comprare Cupertino e spostarla a Brunate (Giulio non ce la f… -

Ultime Notizie dalla rete : Brunate per Brunate, per il pm l'aggressore con la mannaia "non è imputabile" IL GIORNO Brunate, per il pm l'aggressore con la mannaia "non è imputabile"

In una notte dello scorso luglio si era scagliato contro tre giovani. Gli amici erano in auto e riuscirono a mettersi in salvo ...

Funicolare, corse a rischio per uno sciopero

Per oggi, venerdì 23 ottobre, la Confederazione Unitaria di Base Trasporti ha proclamato uno sciopero nazionale generale di 24 ore che interesserà anche i lavoratori del Gruppo Atm spa con molteplici ...

In una notte dello scorso luglio si era scagliato contro tre giovani. Gli amici erano in auto e riuscirono a mettersi in salvo ...Per oggi, venerdì 23 ottobre, la Confederazione Unitaria di Base Trasporti ha proclamato uno sciopero nazionale generale di 24 ore che interesserà anche i lavoratori del Gruppo Atm spa con molteplici ...