Whirlpool a Napoli, la conferma: il 31 ottobre cesserà la produzione (Di giovedì 22 ottobre 2020) È quanto ha dichiarato il vice presidente operazioni industriali Emea di Whrilpool, Luigi La Morgia, all'incontro al ministero dello Sviluppo economico. "Dopo 18 mesi, sebbene gli sforzi messi in campo siano stati importanti e unici, il mercato su Napoli non è cambiato. Quindi confermo quanto abbiamo già detto un anno fa. Il 31 di ottobre … L'articolo Whirlpool a Napoli, la conferma: il 31 ottobre cesserà la produzione proviene da www.meteoweek.com.

