**Tlc: Tim, è tutta italiana prima fornitura in fibra per Fibercop** (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) – Tim ha chiuso la prima gara per la fornitura di cavi in fibra ottica a supporto del piano di cablaggio in Ftth di FiberCop, la società del gruppo Tim chiamata a trasformare la rete secondaria, ovvero quella che va dagli armadietti alle abitazioni degli italiani. La commessa, si legge in una nota, è stata aggiudicata a cinque aziende italiane: Ecotel, Metallurgica Bresciana, Prysmian, Technikabel e Tratos. La fornitura servirà a coprire il fabbisogno di FiberCop per i primi due anni di attività.In fase di aggiudicazione le aziende vincitrici hanno confermato che la realizzazione dei cavi, il taglio a misura, il controllo della qualità e lo stoccaggio sono tutti effettuati all'interno della propria società, presso strutture di ...

Il fatturato nei servizi mobili dei primi tre operatori (Tim, Wind Tre e Vodafone) diminuisce di circa 500 milioni. Altalenante l'andamento del fatturato: cresce velocemente Iliad (+132 milioni; +74,6 ...

Tlc: nel pre-Covid Germania primo mercato in Europa, Spagna supera Italia

Rapporto Mediobanca: Tim diciassettesima nel mondo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 ott - Nel pre Covid, a livello globale, a fine 2019 il settore delle telco vedeva negli Usa il mercato piu' ...

