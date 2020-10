Sampdoria, Candreva: “All’Inter dico grazie ma ora sono pronto per un nuovo capitolo” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “All’Inter posso solo dire grazie per gli anni bellissimi che ho trascorso in nerazzurro. Mi spiace non aver potuto salutare con la vittoria di una Coppa, ci siamo andati davvero vicini. Ora però con Genova e la Sampdoria si è aperto un altro capitolo della mia vita e della mia carriera“. Così Antonio Candreva, nuovo giocatore della Sampdoria, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it. “La scelta della Sampdoria? Dovuta a tanti fattori – spiega Candreva -. Ma il principale è che il presidente Massimo Ferrero e la società mi hanno voluto fortemente. Ho parlato con mister Claudio Ranieri e con Fabio Quagliarella, che è un amico: entrambi mi hanno spinto ad accettare. E ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) “All’Inter posso solo direper gli anni bellissimi che ho trascorso in nerazzurro. Mi spiace non aver potuto salutare con la vittoria di una Coppa, ci siamo andati davvero vicini. Ora però con Genova e lasi è aperto un altro capitolo della mia vita e della mia carriera“. Così Antoniogiocatore della, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it. “La scelta della? Dovuta a tanti fattori – spiega-. Ma il principale è che il presidente Massimo Ferrero e la società mi hanno voluto fortemente. Ho parlato con mister Claudio Ranieri e con Fabio Quagliarella, che è un amico: entrambi mi hanno spinto ad accettare. E ...

