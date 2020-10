Mortal Kombat 11 in uno spettacolare video gameplay sul leggendario Rambo

(Di giovedì 22 ottobre 2020) L'iconicoè l'ultimo eroe d'azione degli anni '80 aggiunto all'impressionante elenco di personaggi di11, e oggi è stato rivelato il primo. La sequenza rivela una voce fuori campo doppiata dallo stesso Silvester Stallone e un violento set di mosse che coinvolge coltelli, granate, fucili d'assalto e moltissimo altro per la gioia di tutti i fan dell'iconico personaggio."John J., l'ex soldato delle forze speciali, porta le sue abilità di combattimento uniche nell'universo di, equipaggiato con il suo caratteristico coltello da sopravvivenza per incontri ravvicinati e arco compound per bersagli a lungo raggio. In qualità di esperto nel combattimento corpo a corpo, ...

PlayStationIT : Rambo debutta in Mortal Kombat 11 Ultimate! - RedBlack85 : Rambo debutta in Mortal Kombat 11 Ultimate - GamingToday4 : Mortal Kombat 11 Ultimate: Rambo violentissimo nel suo video di gameplay - italiatopgames : Complimenti a Giuseppe da Montefiascone (provincia di Viterbo) che ha vinto PGA Tour 2K21! Domani sveliamo il premi… - GamingTalker : Mortal Kombat 11, pubblicato il gameplay trailer di Rambo -

Ultime Notizie dalla rete : Mortal Kombat

Rambo dimostra ancora una volta di "non avere amici tra i civili" con un brutale video gameplay che lo vede protagonista in Mortal Kombat 11, nei panni (e fascetta) del prossimo personaggio in arrivo ...Nuovo contest legato a PES 2021 con Nacon, anche Mortal Kombat al day one delle console next generation e tutte le novità di Football Manager 2021.