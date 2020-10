Keith Jarrett dopo l'ictus affronta un futuro senza il pianoforte: "Ora suono nei sogni" (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Non so cosa mi porterà il futuro. Quello che posso dire ora è che non sono più un pianista”, sono le parole che Keith Jarrett, uno dei pianisti jazz-new age più celebrati al mondo, ha detto in un’intervista al New York Times. Il concerto del 2017 al Carnegie Hall, poche settimane dopo l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, memorabile per l’indignato monologo sullo stato della politica, è l’ultima apparizione in pubblico dell’artista. Nel 2018 Jarret ha subito due ictus, uno alla fine di febbraio 2018 e un altro a maggio dello stesso anno. Come si legge nell’intervista, è rimasto paralizzato. “Il mio lato sinistro è ancora parzialmente paralizzato. Posso camminare con il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Non so cosa mi porterà il. Quello che posso dire ora è che non sono più un pianista”, sono le parole che, uno dei pianisti jazz-new age più celebrati al mondo, ha detto in un’intervista al New York Times. Il concerto del 2017 al Carnegie Hall, poche settimanel’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, memorabile per l’indignato monologo sullo stato della politica, è l’ultima apparizione in pubblico dell’artista. Nel 2018 Jarret ha subito due, uno alla fine di febbraio 2018 e un altro a maggio dello stesso anno. Come si legge nell’intervista, è rimasto paralizzato. “Il mio lato sinistro è ancora parzialmente paralizzato. Posso camminare con il ...

