Giro d'Italia 2020, Rohan Dennis primo sullo Stelvio: qual è il tempo di scalata? Tutti i dati della Cima Coppi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Rohan Dennis è stato uno dei grandi protagonisti della 18ma tappa del Giro d'Italia 2020. L'australiano ha infatti giganteggiato durante la frazione regina della Corsa Rosa, quella che prevedeva la micidiale salita al Passo dello Stelvio e poi l'arrivo in quota ai Laghi di Cancano dopo aver affrontato le Torri di Fraele. L'alfiere della Ineos Grenadiers ha infatti giganteggiato sulla Cima Coppi e, grazie a un ritmo forsennato, ha letteralmente fatto esplodere il gruppo dei migliori. Sulle rampe più importanti dell'ascesa simbolo della 103ma edizione del Giro d'Italia sono rimasti lui, il compagno di squadra Tao Geoghegan Hart e il ...

