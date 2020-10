Gioca jouer | quale passo non è presente | Domanda Milionario

(Di giovedì 22 ottobre 2020)non ènon è? Laè stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 22 ottobre 2020, del programma “Chi vuol essere?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alladi Chi vuol essere? La risposta corretta è suonare. Il brano interpretato dal disc jockey italiano Claudio Cecchetto, è infatti un ballo di gruppo che prevede una sequenza di comandi-mosse da seguire. “Salutare”, ...

vassilysortino : Mi raccomando la differenza a #Palermo tra 'stazionare e 'stagnare'... tra camminare e nuotare E nel finale due vol… - anchemeno5 : RT @Signor_Pallazzo: Gioca Jouer con Alessandro Barbero - HGWXX_7_SL : RT @Signor_Pallazzo: Gioca Jouer con Alessandro Barbero - Gabry_G_G : Gioca jouer in atto! - KHANNOONIENSIN6 : @Rossana_Capo Se, come spero, lo lasciano fare a ruota libera tempo l'Avvento ed al Salmo Responsoriale farà cantare il Gioca Jouer eh -

Ultime Notizie dalla rete : Gioca jouer

Mediaset Play

Quante volte abbiamo ballato Gioca Jouer? Dagli anni '80 in poi il pezzo di Claudio Cecchetto è diventato un must di ogni festa che si rispetti: la moda del revival, d'altronde, ha fatto sì che ...Scopriamo su quale icona bisogna cliccare per poter salvare un file su Word ...