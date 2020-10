Elisabetta Gregoraci “è una profumiera”: a Pomeriggio 5 volano parole grosse sulla ex moglie di Flavio Briatore (Di giovedì 22 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Dentro la Casa del Grande Fratello il presunto flirt va avanti a sussulti, con l’ex velino di Striscia la Notizia che sembra molto coinvolto e la ex moglie di Briatore che a volte si lascia andare, altre mette il freno. Come spesso accade a Pomeriggio 5, l’argomento ha preso una piega ancora più trash, con l’uso di espressioni a dir poco “infelici”. “La carne fresca piace ma, al dunque, c’è un costo sociale che non va affrontato – ha detto Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi – Poverino, ha beccato la categoria peggiore, quella della profumiera”. Insomma, secondo Alessi, Petrelli e “poverino” e Gregoriaci “profumiera”. Cosa intendeva? Lo ha spiegato lui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020)e Pierpaolo Petrelli. Dentro la Casa del Grande Fratello il presunto flirt va avanti a sussulti, con l’ex velino di Striscia la Notizia che sembra molto coinvolto e la exdiche a volte si lascia andare, altre mette il freno. Come spesso accade a5, l’argomento ha preso una piega ancora più trash, con l’uso di espressioni a dir poco “infelici”. “La carne fresca piace ma, al dunque, c’è un costo sociale che non va affrontato – ha detto Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi – Poverino, ha beccato la categoria peggiore, quella della profumiera”. Insomma, secondo Alessi, Petrelli e “poverino” e Gregoriaci “profumiera”. Cosa intendeva? Lo ha spiegato lui ...

marymendes02 : RT @gcomegiumangi: L’unico trucco che dovrebbe farsi Elisabetta Gregoraci è questo #GFVIP - gioa1206 : RT @Leonol1910: C’è state votando ELISABETTA GREGORACI. COLEI CHE DICE A DAYANE CHE È SEMPRE NUDA ALLE SPALLE E LE FA L’AMICA. CHE HA DET… - Italia_Notizie : Elisabetta Gregoraci: “Un rapporto che non c’è mai stato”. Ecco le parole dell’avvocato - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci: “Un rapporto che non c’è mai stato”. Ecco le parole dell’avvocato - #Elisabetta #Gregoraci:… - FQMagazineit : Elisabetta Gregoraci: “Un rapporto che non c’è mai stato”. Ecco le parole dell’avvocato -