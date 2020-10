Barcellona | Messi | “Quello con Cristiano Ronaldo è stato un duello speciale”

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 ottobre 2020) “Quello conunspeciale, che rimarrà per sempre“. Lo ha detto Lionelin un’intervista ai microfoni di Dazn in vista del Clasico trae Real Madrid, in programma sabato 24 ottobre. “Ilè durato molti anni, e non è facile mantenere certi livelli a lungo – ha affermato l’argentino -. Anche le nostre squadre erano molto esigenti: Real Madrid e, i due club più forti del mondo. Competere alla pari per così tanti anni, è una cosa che rimarrà per sempre. Ilfra me emolto bello a livello personale e ...