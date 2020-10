Arriverà il supporto multi-utente su Chromecast con Google TV (Di giovedì 22 ottobre 2020) Non ha bisogno di presentazioni il nuovo Chromecast con Google TV, a cui manca il supporto multi-utente, una delle funzioni la cui assenza gli utenti più lamentano, e che speriamo possa essere presto implementata anche a bordo del nuovo dongle di Big G con Android TV. Le cose sembrerebbero proprio andare in questa direzione: come potete leggere a margine di uno scambio di tweet, di risposta ad un utente il profilo ufficiale di Google Nest ha fatto sapere che, pur non essendo ancora a disposizione, il supporto multi-utente è tra le priorità del team di sviluppo. Hi Rob, thanks for reaching out. Regarding multiple user profiles in Chromecast with ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Non ha bisogno di presentazioni il nuovoconTV, a cui manca il, una delle funzioni la cui assenza gli utenti più lamentano, e che speriamo possa essere presto implementata anche a bordo del nuovo dongle di Big G con Android TV. Le cose sembrerebbero proprio andare in questa direzione: come potete leggere a margine di uno scambio di tweet, di risposta ad unil profilo ufficiale diNest ha fatto sapere che, pur non essendo ancora a disposizione, ilè tra le priorità del team di sviluppo. Hi Rob, thanks for reaching out. Regardingple user profiles inwith ...

