Traffico Roma del 21-10-2020 ore 13 | 30

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneregolare sulla Grande Raccordo Anulare sulla percorso Urbano dellaTeramo scarsi gli spostamenti anche su tutta la tangenziale est a Casal Bruciato prudenza per i possibili rallentamenti a causa di un incidente su via dei Monti Tiburtini altezza via Feronia proseguono salvo modifiche fino al 5 dicembre i lavori su via di Tor Bella Monaca nel tratto compreso tra via Delle fuoco sacro e via Casilina per la manutenzione del cavalcavia ferroviario prudenza per il divieto di transito tutti i giorni ma unicamente dalle 9 alle 16 infine sull’autostrada di Fiumicino questa sera alle 22 è prevista la chiusura tra via della Magliana & via Isacco Newton a per chi è diretto a via Cristoforo Colombo per lavori notturni orari apertura e alle 6 di ...