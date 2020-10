Tiziano Ferro come Gabriel Garko: “Volevano avessi finte fidanzate” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tiziano Ferro, intervistato dal dossier del Corriere della sera, ha rivelato che gli proposero, come Gabriel Garko, di avere finte fidanzate. Tiziano Ferro, in occasione del lancio del suo primo documentario disponibile su Amazon Prime, ha scelto di concedere un’intervista a Sette, dossier de Il Corriere della Sera. Il cantante di Latina, tra una confessione … L'articolo Tiziano Ferro come Gabriel Garko: “Volevano avessi finte fidanzate” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 21 ottobre 2020), intervistato dal dossier del Corriere della sera, ha rivelato che gli proposero,, di averefidanzate., in occasione del lancio del suo primo documentario disponibile su Amazon Prime, ha scelto di concedere un’intervista a Sette, dossier de Il Corriere della Sera. Il cantante di Latina, tra una confessione … L'articolo: “Volevanofidanzate” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Corriere : Mi ripetevo: oggi non berrò. Ma programmare non aiuta la sobrietà, semmai la raggira. I gruppi di recupero mi hanno… - IlContiAndrea : #TizianoFerro: “Sono stato alcolista. L’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore ma mi portava a voler morir… - 452Tefiti : Che effetto riascoltare questa... Questa canzone mi ha segnato nel 2015 quando ho capito che volevo essere diversa… - SoglianiC : RT @barbaraluna25: Voglio farti un regalo Qualcosa di dolce Qualcosa di raro Non un comune regalo... Il Regalo più grande ?? Tiziano Ferro… - Morbidosamente : RT @barbaraluna25: Voglio farti un regalo Qualcosa di dolce Qualcosa di raro Non un comune regalo... Il Regalo più grande ?? Tiziano Ferro… -