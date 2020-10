Se la recessione peggiora | l’Ue è pronta a nuovi aiuti

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) La seconda ondata di Covid porta nuove misure restrittive destinate ad aggravare ulteriormente laeuropea nel 2020 e a frenare la ripresa nel 2021. Per rilanciare le economie del Vecchio Continente i 750 miliardi del Recovery Fund approvati a luglio, in un periodo in cui il peggio sembrava ormai alle spalle, potrebbero a questo punto non bastare più. «Se necessario siamo pronti a reagire con nuove proposte» assicura Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione europea in un’intervista alla Stampa. La Commissione monitora la situazione in attesa di pubblicare, il 5 novembre, le nuove previsioni economiche d’autunno che potrebbero parlare di una “seconda”. Ma ora, dice Dombrovskis, l’importante è far partire al più presto il piano concordato a luglio. ...