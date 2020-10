Papa Francesco apre alle unioni omosessuali | serve una legge che le tuteli legalmente

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) 'Le personehanno il diritto di stare in famiglia. Sono figli di Dio.unasull'unione civile, per dare loro una copertura legale'. E' quantoha detto durante un ...

chetempochefa : 'Le persone omosessuali sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso… - repubblica : Coppie gay, papa Francesco: 'Sì a legge sulle unioni civili' - Pontifex_it : A tutti i credenti, alle donne e agli uomini di buona volontà, diciamo: facciamoci con creatività artigiani della p… - mariandres2014 : RT @MarioScelzo1: Mi stupisce clamore mediatico per parole (che condivido) di Papa Francesco relativamente a coppie gay ed unioni civili. G… - malinconicaola : RT @jacopo_iacoboni: ++ 'Le persone omosessuali hanno il diritto di stare in famiglia. Sono figli di Dio. Serve una legge sull'unione civil… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Posizione rivoluzionaria quella promossa da Papa Francesco che dice Sì alla legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sessso. Posizione rivoluzionaria quella presa da Papa Francesco sulle ...In questo modo sono coperti legalmente”. A pronunciare queste parole è Papa Francesco in un documentario in uscita oggi alla Festa di Roma a firma di Evgeny Afineevsky. La storica apertura del Papa è ...