Palermo, la figlia neonata è positiva al Covid: la mamma la abbandona in ospedale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una giovane madre ha abbandonato la bambina neonata all’ospedale, a Palermo, dopo aver saputo che la piccola era positiva al coronavirus. In sostanza quando il personale ha allontanato la mamma per le procedure anti-Covid la donna si è allontanata e ora è ancora irreperibile. “Il personale medico ha tentato per giorni di contattare la madre – spiega la dottoressa Marilù Furnari della direzione sanitaria dell’ospedale Giovanni Di Cristina – Ma non siamo riusciti a raggiungerla. A quel punto abbiamo avvisato le forze dell’ordine del possibile abbandono della piccola”. Le ricerche per rintracciare la mamma sono affidate alla polizia che sta visionando le immagini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una giovane madre hato la bambinaall’, a, dopo aver saputo che la piccola eraal coronavirus. In sostanza quando il personale ha allontanato laper le procedure anti-la donna si è allontanata e ora è ancora irreperibile. “Il personale medico ha tentato per giorni di contattare la madre – spiega la dottoressa Marilù Furnari della direzione sanitaria dell’Giovanni Di Cristina – Ma non siamo riusciti a raggiungerla. A quel punto abbiamo avvisato le forze dell’ordine del possibile abbandono della piccola”. Le ricerche per rintracciare lasono affidate alla polizia che sta visionando le immagini ...

fattoquotidiano : Palermo, la figlia neonata è positiva al Covid: la mamma la abbandona in ospedale - clikservernet : Palermo, la figlia neonata è positiva al Covid: la mamma la abbandona in ospedale - Noovyis : (Palermo, la figlia neonata è positiva al Covid: la mamma la abbandona in ospedale) Playhitmusic - - zazoomblog : Palermo donna abbandonato in ospedale figlia neonata positiva al Covid-19 - #Palermo #donna #abbandonato #ospedale - QuotidianPost : Palermo, donna abbandonato in ospedale figlia neonata positiva al Covid-19 -